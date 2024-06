Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Reichenaustraße/Riedstraße (24.06.2024)

Konstanz (ots)

Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmorgen auf der Kreuzung Reichenaustraße/Riedstraße ereignet hat. Eine 34-Jährige fuhr mit einem Opel Corsa auf der Riedstraße in Richtung Reichenaustraße. An der Kreuzung, an der die Ampel außer Betrieb war, bog die Frau nach links ab und kollidierte dabei mit einem ortsauswärts fahrenden Opel Corsa einer 28 Jahre jungen Frau. An beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von je rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell