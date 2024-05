Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Villinger Straße - eine Person leicht verletzt (25.05.2024)

St. Georgen (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt über 15.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagmittag, gegen 11:30 Uhr auf der Villinger Straße ereignet hat. Eine 72-jährige Toyota-Fahrerin bog von einem Grundstück auf die Villinger Straße in Richtung St. Georgen ein und kollidierte mit einem VW-Golf einer 42. Jährigen, die auf der Villinger Straße von St. Georgen herkommend am Grundstück vorbeifuhr. Dabei erlitt eine 82-jährige Mitfahrerin des Toyotas leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen kümmerte sich um die Versorgung der Frau, ein Abschleppdienst um die nicht mehr fahrbereiten Autos.

