Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, L172

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zusammenstoß beim Überholen (25.05.2024)

Vöhrenbach - L 172 (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden hat ein Unfall zwischen zwei Autos gefordert, der am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf der Landesstraße 172 (Donaueschinger Straße) in Vöhrenbach passiert ist. Sowohl ein 46-jähriger Mini-Fahrer, wie auch eine 36-jährige Mercedes-Fahrerin waren auf der Straße in Richtung Furtwangen unterwegs und entschlossen sich eine Autokolonne zu überholen. Der Mini-Fahrer scherte nach links aus. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Mercedes, dessen Fahrerin ebenfalls zum Überholen angesetzt hatte. Der Mercedes stieß dadurch auch mit der linksseitigen Leitplanke zusammen.

