Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz - Stadtteil Paradies

Lkr. KN) Brand eines Carport- und Garagenkomplexes (13.01.2024)

Konstanz (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 14.30 Uhr im Konstanzer Stadtteil Paradies in einem Hinterhof der Richentalstraße zu einem Brand in einem Garagen- und Carportkomplex. Das Gebäude mit Satteldach brannte überwiegend aus, das Dach wurde ebenfalls zerstört. Durch die Strahlungshitze wurden die umliegenden Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandauslösung dauern derzeit noch an, die Polizei Konstanz hat hierzu auch die Kriminalpolizei hinzugezogen. Durch den Brand selbst wurden keine Personen verletzt, allerdings wurden vorsorglich Anwohner evakuiert, diese mussten entsprechend versorgt werden. Unter anderem wurden hierzu Stadtbusse der Stadt Konstanz hinzugezogen, so dass sich die Evakuierten in den warmen Bussen aufhalten konnten. Der geschätzte Brandschaden liegt bei ca. 50 000.- EUR. Bis zum Abschluss der Löscharbeiten waren Straßen rund um den Brandort nicht passierbar.

