Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) - 83-Jährige wird an Fußgängerüberweg von Auto erfasst und schwer verletzt

Königsfeld / Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Donnerstag hat sich in Schwenningen ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ereignet. Gegen 16:45 Uhr überquerte eine 83-jährige Fußgängerin den Fußgängerüberweg in der Mönchweilerstraße. Hierbei übersah und erfasste sie ein 56-jährigen Hyundai-Fahrer, der in Richtung Villingen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitt die Fußgängerin schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Klinikum.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell