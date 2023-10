Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Einbrecher unterwegs

Unbekannte drangen in der Nacht zum Mittwoch in zwei Gebäude in Geislingen an der Steige ein.

Ulm (ots)

Zwischen Dienstag 20 Uhr und Mittwoch 6 Uhr hebelten Unbekannte eine Tür an einem Gebäude in der Hauptstraße auf. An mehreren Stellen hatten die Täter an der Schiebetür angesetzt. Sie zogen die Schiebetür gewaltsam auseinander und zwängten sich wohl durch die entstandene Öffnung. Im Innern suchten sie nach Brauchbarem und entdeckten sie einen Tresor. Den hebelten sie auf. Im Geldschrank fanden sie Bargeld, das sie mitnahmen. Auch entwendeten die Einbrecher Münzgeld aus einem Spind. Durch den Hintereingang verließen die Einbrecher wieder das Gebäude. Zurück ließen sie einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Im gleichen Zeitraum verschafften sich Einbrecher Zutritt in ein Geschäft. Das befindet sich ebenfalls in der Hauptstraße, nur unweit von dem anderen Tatort entfernt. Auch dort hebelten die Täter die Eingangstür auf. Aus einer Kassenschublade entwendeten die Einbrecher Bargeld und flüchteten damit unerkannt. Die Polizei prüft nun, inwieweit die Einbrüche im Zusammenhang stehen.

