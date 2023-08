Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall auf der Tuttlinger Straße (02.08.2023)

Rottweil (ots)

Zu einem Unfall mit einem Blechschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro ist es am Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr, auf der Tuttlinger Straße gekommen. Ein 18-jähriger Fahrer einer Vespa war auf der Schwenninger Straße unterwegs und bog an der Kreuzung in die Tuttlinger Straße ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Seat Arona einer 36-Jährigen. Der junge Rollerfahrer stürzte, verletzte sich jedoch dabei nicht. Am Seat entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro und an der Vespa ungefähr in Höhe von 4.000 Euro.

