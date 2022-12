Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Hochemmingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Papierstapel gerät in Brand

Bad Dürrheim (ots)

Am Freitagvormittag rückten Polizei Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Riedäcker" aus. Vor Ort fanden die Rettungskräfte eine bereits stark verrauchte Wohnung vor, in der ein neben einem Kamin liegender Papierstapel in Brand geraten war. Die Feuerwehren aus Hochemmingen, Tuningen und Bad Dürrheim, die mit insgesamt vier Fahrzeugen und 23 Mann im Einsatz waren konnten das brennende Papier schnell löschen. Die Wohnung wurde jedoch stark verrußt und das gesamte Haus verraucht. Zudem zersprang die Scheibe der Zimmertür durch die starke Hitze. Die anschließenden Überprüfungen durch Feuerwehr und Polizei ergaben, dass der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt einer neben dem Papierstapel liegenden eingesteckten Mehrfachsteckdose, in der sich jedoch keine weiteren Stecker befanden, ausgelöst wurde. Die Bewohnerin befand sich bei Ausbruch des Brandes außer Haus. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand kein weiterer Schaden. Die Höhe des durch die starke Verrußung entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell