Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht - Schwarzen Suzuki Swift gestreift

Singen (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstagvormittag, gegen 11.20 Uhr, auf der Hohenhewenstraße gekommen. Eine Frau fuhr mit einem Mercedes der A-Klasse auf der Hohenhewenstraße bergabwärts in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der Hausnummer 119 streifte die unbekannte Autofahrerin einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Suzuki Swift, so dass der Außenspiegel des Suzukis abriß. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr die Frau weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

