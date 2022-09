Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Rollstuhlfahrer verunglückt (05.09.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Montag gegen 11.30 Uhr ist auf einem Radweg zwischen der "Alte Herdstraße" und Burgstraße ein Rollstuhlfahrer verunglückt. Ein 61-Jähriger war mit einem Elektro-Rollstuhl vom Radweg abgekommen. Er stürzte in den angrenzenden Neckar, der an dieser Stelle noch ein schmaler Bach ist. Der Mann verletzte sich leicht beim Sturz. Retter der Feuerwehr bargen den Verunglückten mit seinem Gefährt. Er kam anschließend in ein Krankenhaus.

