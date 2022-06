Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen/Landkreis Schwarzwald-Baar) Tödlicher Verkehrsunfall (25.06.2022)

Konstanz (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer getöteten Person kam es am Samstag, 25.06.2022 gegen 12:40 Uhr auf der B523 zwischen VS-Schwenningen und Tuttlingen. Eine in Fahrtrichtung Schwenningen fahrende 59-jährige PKW-Lenkerin kam auf Höhe der Ausfahrt Mühlhausen aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem ordnungsgemäß von Schwenningen in Richtung Tuningen fahrenden PKW eines 70-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker wurden schwerstverletzt in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 70-Jährige im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen. Die 59-jährige Unfallverursacherin befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Neben einem Großaufgebot der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren auch Kräfte der psychosozialen Notfallversorgung zur Betreuung der Angehörigen vor Ort eingesetzt. Ein im PKW des Verstorbenen mitgeführter Hund wurde in die Obhut der Tierrettung gegeben. Zur Ermittlung des Unfallverlaufs wurde ein Sachverständiger eingesetzt. Die B523 musste zur Unfallaufnahme und Reinigung mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell