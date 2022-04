Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Quad-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und wird lebensgefährlich verletzt (29.04.2022)

Tuningen (ots)

Am Freitagabend erlitt ein Quad-Fahrer zwischen Tuningen und Sunthausen schwerste Kopfverletzungen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen führte ein 53-jähriger Mann gegen 20.50 Uhr eine Probefahrt auf einem Quad durch, da er für dieses Fahrzeug Kaufinteresse hatte. Er fuhr von Tuningen auf einem Feldweg in Richtung der Oberen Mühle. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem rechten Vorderrad gegen einen Stromverteilerkasten. Dadurch wurde der Fahrer vom Quad abgeworfen und er prallte mit seinem Kopf auf die Fahrbahn. Da kein Helm getragen wurde, erlitt er lebensgefährliche Kopfverletzungen. Durch den Rettungsdienst wurde der Quad-Fahrer in das Klinikum eingeliefert. Im Rahmen der Ermittlungen wurde weiterhin festgestellt, dass der Verunfallte unter Alkoholeinwirkung stand. Die Unfallermittlungen wurden von der Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil übernommen.

