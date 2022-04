Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenprall (18.04.2022)

Schonach (ots)

Tödliche Verletzungen zugezogen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Ostermontag Abend gegen 18 Uhr auf der Landesstraße 109. Ein 24-Jähriger war in einer Gruppe Motorradfahrer auf der L 109 von Schonach in Richtung Oberprechtal unterwegs. Kurz nach dem Ortsende kam er mit seiner BMW S1000R in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Ford Kuga eines 80-Jährigen zusammenstieß. Dabei erlitt der junge Mann schwerste Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Seine 28-jährige Sozia erlitt schwerste, lebensgefährliche Verletzungen. Sie kam nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Im Ford erlitten der Fahrer und eine 81-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Alle Airbags im Auto hatten ausgelöst. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzte die Polizei auf insgesamt rund 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell