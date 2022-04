Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer kracht gegen Stromverteiler und Straßenlaterne (18.04.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Bei einem Unfall am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Schwenninger Straße ist es zu einem Sachschaden von insgesamt rund 13.000 Euro gekommen. Ein 21-jähriger Mitsubishi Fahrer fuhr Orts auswärts in Richtung Bad Dürrheim und kam von der Straße ab. Er stieß neben der Fahrbahn erst mit einem Strommasten und danach mit einer Straßenlaterne zusammen. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwas 7.000 Euro. Durch die Beschädigung des Strom-Verteilerkastens kam es kurzfristig zu Stromausfällen in der näheren Umgebung, die ein Techniker des Energieversorgers jedoch schnell beheben konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell