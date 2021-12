Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. Konstanz) Beim Zurücksetzen Unfall verursacht (04.12.2021)

Radolfzell (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von über 7.000 Euro ereignete sich am Samstag gegen 17.30 Uhr im Kreuzungsbereich Böhringer Straße / Steißlinger Straße. Ein 49-jähriger Volvo-Fahrer wartete zunächst verkehrsbedingt an der Kreuzung, setzte dann sein Fahrzeug zurück, da er kurz entschlossen nach links abbiegen wollte. Hierbei prallte der Volvo gegen einen hinter ihm stehenden VW einer 44-jährigen Frau. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell