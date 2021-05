Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen

Landkreis Tuttlingen) Brennender Strommasten (16.05.2021)

Fridingen (ots)

Zum Brand eines Strommasts gekommen ist es am Sonntag gegen 11 Uhr im Bereich "Jägerhaus". An einem hölzernen Strommast brach eine Halterung einer Stromleitung ab. Die abgerissene Leitung setzte daraufhin den Mast in Brand. Nachdem ein Mitarbeiter des Stromnetzbetreibers den Strom abschaltete, konnte die Feuerwehr, die mit 3 Fahrzeugen und 21 Helfern angerückt war, den Brand löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell