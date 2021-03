Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Vöhringen) Gegen Mittelleitplanke gefahren

A81, Vöhringen (ots)

Ein 35-Jähriger ist am vergangenen Freitag, 5. März, gegen 18 Uhr auf der A81 mit seinem Auto gegen die Mittelleitplanke gefahren. Der Mann war mit seinem VW zwischen Empfingen und Sulz auf der linken Fahrspur unterwegs. Kurz vor der Anschluss-Stelle Sulz kam er infolge von Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mittelleitplanke. Anschließend entfernte sich der 35-jährige Autofahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er verlor jedoch einige Fahrzeugteile, darunter auch ein Kennzeichen. Dieses fanden Beamten der Verkehrspolizei rund 150 Meter nach der Unfallstelle und konnten so den Unfallverursacher schnell ermitteln. An der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Das Fahrzeug des Mannes wurde in Höhe von rund 4.000 Euro beschädigt. Verletzt wurde niemand.

