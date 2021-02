Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Graffiti-Sprayer verunreinigen Wände (21.02.2021)

Donaueschingen (ots)

Sachbeschädigungen haben Farbsprayer im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, in der Danziger Straße begangen. Unbekannte besprühten die Fassaden einer Umspannstation und einer Kindertagesstätte mit verschiedenen Schriftzügen und obszönen Darstellungen, wobei sie schwarze und orangefarbene Lacke benutzten. An den Gebäuden entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell