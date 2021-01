Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung bei einem Reitstall (15.01.2021)

Mönchweiler (ots)

Eine Sachbeschädig begangen haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an einem Reitstall in der Straße "Am Waldacker". Die Täter beschossen zwei Doppelglas-Fensterscheiben und beschädigten jeweils die äußeren Scheiben. Die inneren Scheiben blieben unbeschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 / 601-0, zu melden.

