Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener Autofahrer kommt von der Straße ab (11.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist gestern gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall entstanden, den ein 57-Jähriger in der Peterzeller Straße verursacht hat. Der Mann fuhr mit einem Ford C-Max auf der Peterzeller Straße stadteinwärts und kam Höhe der Einmündung der Straße "Am Krebsgraben" nach links von der Straße ab. Dort überrollte er eine Werbetafel, bevor er an einen Baum zum Stehen kam. Beim Aufprall verletzte sich der Fahrer leicht, weshalb ihn ein Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Sein Hund, der ebenfalls im Auto war, blieb unverletzt. Da die Polizisten beim Unfallverursacher Alkoholeinfluß feststellten, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Sein total beschädigter Ford lud ein Abschleppdienst auf. Wegen der defekten elektronischen Werbetafel waren Mitarbeiter der Stadt an der Unfallstelle. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützen sie bei den Aufräumarbeiten.

