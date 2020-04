Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten Unfall verursacht

Rottweil (ots)

Ein 18 Jahre junger Mann hat am Montagabend in der Überlinger Straße unter dem Einfluss von Drogen oder auch Medikamenten beim beabsichtigten Einparken einen Unfall verursacht. Der 18-Jährige bog kurz nach 19 Uhr mit einem Skoda von der Oberndorfer Straße nach links auf die Überlinger Straße ab und wollte kurz nach der Abzweigung eine Parklücke nutzen. Hierzu stoppte der junge Mann den Wagen zunächst am Fahrbahnrand. Eine nachfolgende Fahrerin eines VW Beetles betätigte den Blinker und fuhr an dem nun stehenden Skoda links vorbei. Just in diesem Moment setzte der junge Skoda-Fahrer zum rückwärts Einparken an und streifte hierbei den links an ihm vorbeifahrenden VW Beetle. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Bei der folgenden Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten ein auffälliges Verhalten bei dem 18-Jährigen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Nach einer durchgeführten Blutentnahme in der Rottweiler Klinik muss sich der junge Skoda-Fahrer nun noch in einem Strafverfahren verantworten. Den Führerschein musste der 18-Jährige auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft abgeben.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell