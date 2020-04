Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen) Beim Rangieren anderes Auto angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher

Geisingen (ots)

Vermutlich beim Rangieren oder Ausparken ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Felix-Wankel-Straße gegen einen an der Ecke Felix-Wankel-Straße und Professor-Bader-Straße geparkten Mercedes A200 gefahren und hat diesen mit rund 5000 Euro erheblich beschädigt. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Mercedes zu kümmern, fuhr der Unbekannte mit einem möglicherweise roten Fahrzeug davon. Die Polizei Immendingen (07462 9464-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

