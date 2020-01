Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt Mann zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam

Offenburg (ots)

Gestern Nachmittag war ein 52-jähriger Mann auf dem Bahnsteig im Bahnhof Offenburg gestürzt und geriet hierbei zwischen Bahnsteigkante und stehendem Zug der SWEG. Bei Eintreffen einer Streife der Bundespolizei zeigte der unverletzte Mann starke alkoholbedingte Ausfallerscheinungen, wurde zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Ein dort auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Bis in die späten Abendstunden blieb der kasachische Staatsangehörige in Schutzgewahrsam.

