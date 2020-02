Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/Landkreis Tuttlingen) Zwei schwer Verletzte bei einem Verkehrsunfall (27.02.2020)

Trossingen (ots)

Zwei schwer verletze Autofahrer und ein Sachschaden von rund 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Donnerstag gegen 07.30 Uhr auf der K 5917 ereignet hat. Ein 19-jähriger Renault-Lenker befuhr die Kreisstraße von Schura kommend in Richtung Weigheim. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fiat eines 38-Jährigen. Der Renault kam von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Die beiden schwer verletzten Autofahrer wurden mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht, ihre nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

