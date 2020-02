Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen) Frau kommt von Fahrbahn ab und wird schwerverletzt 26.02.2020

Schwerverletzt musste eine 49-jährige Fahrerin eines Daimler-Chrysler am Mittwoch gegen 13.00 Uhr vom Rettungshubschrauber nach einem Verkehrsunfall auf der K 6174 ins Krankenhaus geflogen werden. Die von Bonndorf kommende und in Richtung Ludwigshafen fahrende Frau kam vermutlich auf schneeglatter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen die dortigen Schutzplanken, wurde nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen, kippte um und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Die Autofahrerin konnte sich anschließend nicht selbständig aus ihrem Pkw befreien und wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Stockach und Ludwigshafen mittels Rettungsschere befreit. Der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von über 10.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Rettungs- und Einsatzmaßnahmen war die Kreisstraße bis gegen 15.45 Uhr voll gesperrt.

