Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen/Stahringen) Sprinter-Fahrer prallt gegen Traktor 26.02.2020

Stahringen (ots)

Keine Verletzten, aber Sachschaden von über 8.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 07.30 Uhr auf der B 34. Ein von Espasingen kommender 27-jähriger Traktorfahrer war in Richtung Stahringen unterwegs und wollte nach links ohne zu Blinken in einen landwirtschaftlichen Weg abbiegen. Im Moment des Abbiegens setzte ein in gleicher Richtung fahrender 50-jähriger Lenker eines Sprinters zum Überholen des Traktors an. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

