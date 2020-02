Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln

RW) Nächtlicher Hunger führt zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr (25.02.2020)

Fluorn-Winzeln (ots)

Dass man sich auf der Fastnacht auch etwas zu essen gönnen sollte, bewies ein 44-jähriger Mann im Ortsteil Winzeln.

Der Betroffene war nach einer örtlichen Fastnachtsveranstaltung hungrig in seine Wohnung zurückgekehrt und entschloss sich dort zu einer nächtlichen Menüzubereitung. Während das Essen auf dem Herd garte, legte sich der 44-Jährige flach und schlief ein. Seine Nachbarn wurden nach der Überhitzung des Menüs durch den Alarm der in der Wohnung des 44-Jährigen installierten Rauchgasmelder geweckt und verständigten die Rettungsleitstelle.

Die Freiwillige Feuerwehr Fluorn-Winzeln fuhr mit 3 Fahrzeugen in den Einsatz, verschaffte sich Zutritt in die Wohnung und barg dort den Schlafenden. Dieser wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt, eine Mitnahme in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Wohnung war nach der Belüftung durch die Feuerwehr wieder nutzbar, ein Schaden ist nicht entstanden.

Die Polizei nahm dem 44-Jährigen das Versprechen ab, sich ohne weitere Menüzubereitung zu Bett zu begeben.

