Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

--

Friedrichshafen

Müll in Brand gesetzt

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen gegen 03.30 Uhr vor einem Warenlager eines Möbelmarktes in der Ailinger Straße abgelagerten Styropor- und Plastikmüll in Brand gesetzt. Nur durch das Auslösen der Sprinkleranlage konnte verhindert werden, dass die Flammen auf das Warenlager übergriffen. Laut einem Zeugen hat es sich bei den Tatverdächtigen um drei Personen gehandelt, eine davon war auf einem Fahrrad unterwegs. Die Unbekannten wurden durch den Zeugen bei der Tat gestört und flüchteten in Richtung Riedlepark. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Brandstätte wurde von der Feuerwehr inspiziert und vollends abgelöscht. Eine polizeiliche Fahndung im Tatortbereich nach der Tätergruppierung verlief negativ. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen, Tel. 07541 701-0, entgegen.

Friedrichshafen

Unfall

Ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand am Sonntag gegen 17.00 Uhr kurz vor dem Riedlepark-Tunnel. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer, der in Richtung Überlingen unterwegs war, kam infolge Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Dabei wurden drei Leitplankensegmente stark verformt, der Pkw wurde erheblich beschädigt.

Friedrichshafen

Fahrradunfall

Noch Zeugen sucht die Polizei Friedrichshafen zu einem Fahrradunfall mit zwei beteiligten Fahrradfahrern am Samstag gegen 14.20 Uhr in der Friedrichstraße, Höhe Hausnummer 67. Auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg, der für Fahrradfahrer in beide Richtungen sowie Fußgänger freigegeben ist, kam es zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer, die jeweils Fußgängern ausweichen wollten. Einer der beiden Radfahrer, ein 61-jähriger Mann, erlitt schwere Verletzungen durch den Sturz und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, der andere Beteiligte, ein 53-Jähriger, blieb unverletzt. Da der Ablauf des Unfalls noch Fragen aufwirft, werden Zeugen gebeten, sich unter Tel. 07541 701-0 bei der Polizei zu melden.

Ailingen

Schwelbrand

Wegen eines Schwelbrandes rückte die Feuerwehr am Sonntagmorgen gegen 08.00 Uhr in den Pfauenweg aus. Vor Ort konnte aufsteigender Rauch zwischen der Hauswand und einer Terrassenwand des Nachbargrundstücks festgestellt werden. Die Feuerwehr entfernte sämtliche Verkleidungen der Terrassenwand, bohrte Löcher und ließ Wasser zwischen die beiden Wände laufen, um den Brand zu löschen. Der Sachschaden beträgt rund 12000 bis 15000 Euro. Ob Schweißarbeiten, die am Vortag des Brandes im Bereich der Terrassenwand durchgeführt wurden, die Ursache für das Feuer gewesen sind, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Immenstaad

Unfall

Rund 8000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Pkw ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 13.30 Uhr im Kreuzungsbereich Meersburger Straße / B31. Ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer wollte von der Meersburger Straße kommend nach links auf die B 31 einfahren und übersah dabei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten, 56-jährigen Mercedes-Lenker. Der mutmaßliche Unfallverursacher prallte mit der linken Seite seiner Frontstoßstange gegen die Fahrertür des Mercedes. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Langenargen

Mann bedroht Familie

Wegen einer unklaren Bedrohungslage kam es am Sonntag gegen 06.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einer Wohnung in der Friedrichshafener Straße. Der Polizei war zuvor per Notruf mitgeteilt worden, dass ein Familienangehöriger mit einem Messer bewaffnet sei, die in der Wohnung befindlichen Personen bedroht habe und unter Drogeneinfluss stünde. Den eingetroffenen Polizisten gelang es, den stark alkoholisierten Mann widerstandslos festzunehmen. Er wurde anschließend in eine Fachklinik überstellt.

Überlingen

Kollision

Bei der Kollision zweier Pkw am Sonntag gegen 17.30 Uhr an der sogenannten "Tierheimkreuzung" (B 31/K7786) entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Eine 79-jährige VW-Fahrerin wollte von Aufkirch kommend nach links in Richtung Hödingen abbiegen und bemerkte dabei zu spät eine entgegenkommende 20-jährige Mitsubishi-Lenkerin. Der durch den Zusammenprall entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt jeweils rund 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Meersburg

Auffahrunfall

Ein 16-jähriger Mopedlenker hat sich am Sonntag gegen 21.00 Uhr auf der Stettener Straße eine Beinverletzung zugezogen. Der 16-Jährige hatte von der Fähre kommend im Bereich der Serpentinenstraße einen Autofahrer überholt, der ihn dann erbost über seine Fahrweise an der Ampelkreuzung der B 33 / Kirchstraße anhupte, als beide Fahrzeuglenker sich auf gleicher Höhe befanden. Anschließend soll der Mopedlenker den Pkw erneut überholt haben und ein plötzliches Bremsmanöver durchgeführt haben, so dass der Autofahrer auffuhr. Dadurch kam der 16-Jährige zu Sturz und verletzte sich. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 3700 Euro.

Salem

Badeunfall

Ein 20-jähriger Mann musste am Sonntag gegen 17.30 Uhr nach einem Badeunfall im Schlosssee mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zu dem Unfall kam es im Uferbereich einer Badeinsel. Der Mann saß nach bisherigem Ermittlungsstand mit einem Bekannten am Ufer und ging dann alleine ins Wasser, wo er zunächst mehrmals auf- und untertauchte und schließlich nicht wieder aus dem Wasser auftauchte. Badegäste alarmierten die Rettungskräfte. Der bewusstlose Mann konnte reanimiert werden und befindet sich nach wie vor im Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Hergang des Vorfalls dauern an.

Urbat, Tel. 07531 995 1017

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell