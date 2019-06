Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall

Am Samstagmorgen gegen 04:15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Renault-Fahrer den Gemeindeverbindungsweg von Berg nach Ravensburg-Schmalegg. Auf einem gerade verlaufenden Teilstück kam das Fahrzeug aus bislang nicht bekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Im Anschluss kam das Fahrzeug entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung stark beschädigt in der angrenzenden Wiese zum Stillstand. Der Fahrzeugführer, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, verstarb noch an der Unfallstelle infolge seiner schweren Verletzungen. Der Renault musste stark beschädigt von einem Abschleppunternehmer geborgen werden. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Baindt - Tödlicher Verkehrsunfall

Ein 79-jähriger Radfahrer befuhr am Samstag gegen 15:15 Uhr den landwirtschaftlichen Weg südlich der Thomas-Dachser-Straße (K7951) von der B30 kommend in Richtung Baindt. Auf Höhe des Schwarzlochweg wollte er die Straße fahrend überqueren und missachtete hierbei aus unbekanntem Grund die Vorfahrt eines in Fahrtrichtung Baindt fahrenden BMW. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Radfahrer. Der Radfahrer verstarb nochRavensburg an der Unfallstelle infolge seiner schweren Verletzungen. Der 60-jährige Fahrzeuglenker sowie sein 20-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 45.000 EUR. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Baindt mit 5 Einsatzkräften vor Ort. Die Straße musste während der Unfallaufnahme bis ca. 17:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Baienfurt - Unfallflucht

Am Samstag gegen 13:00 Uhr beobachtete eine Zeugin wie die Fahrerin eines dunklen PKW auf dem Parkplatz eines Discounters in der Gutenbergstraße in ihr Fahrzeug stieg. Hierbei stieß sie die Fahrertür gegen einen daneben geparkten VW Tiguan und verließ die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2000 EUR zu kümmern. Die Fahrerin soll ca. 40 Jahre alt gewesen sein und zur Unfallzeit ein weißes Oberteil mit Blumenmuster getragen haben. Weitere Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751-8036666, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



POK Fabian Hengstler

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531-995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell