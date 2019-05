Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Körperverletzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens sechs deutlich unter Alkoholeinwirkung stehenden Besuchern einer Messeparty sowie den dort eingesetzten Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr an der Neuen Messe. Zeugenangaben zufolge hätte die Gruppe unmittelbar nach Verlassen der Veranstaltung sofort Streit mit dem Sicherheitsdienst gesucht, hierbei sei auch eine zerbrochene Glasflasche als Drohmittel zum Einsatz gekommen. Dem Sicherheitsdienst gelang es, die Personen zu überwältigen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei zu fixieren. Im Verlauf des Gerangels zogen sich mehrere Beteiligte leichte Verletzungen zu. Inwieweit das Verhalten des Sicherheitsdienstes möglicherweise zur Eskalation der Situation beigetragen haben könnte, ist ebenso Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen wie die Klärung des möglichen Anlasses für die Auseinandersetzung. Das Polizeirevier Friedrichshafen erbittet Zeugenhinweise zu dem Geschehen unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Verkehrskontrollen anlässlich Tuning-World

Mehrere Streifen des Polizeireviers Friedrichshafen führten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mobile Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Friedrichshafen durch. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Überprüfung getunter Fahrzeuge hinsichtlich deren Vorschriftsmäßigkeit sowie der Kontrolle der jeweiligen Fahrer bezüglich ihrer Verkehrstüchtigkeit. Während im Tuningbereich erfreulicherweise keine Verstöße festgestellt wurden, mussten drei Fahrzeugführer wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung beanstandet werden. Zwei Pkw-Lenker müssen mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen, der dritte Autofahrer war noch deutlicher alkoholisiert und musste seinen Führerschein unmittelbar abgeben. Er gelangt zur Anzeige.

Friedrichshafen-Fischbach

Vandalismus

Offensichtlich mutwillig beschädigten unbekannte Täter vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag mindestens 26 auf einem Firmengelände in der Eisenbahnstraße sowie im Kleeweg am Fahrbahnrand geparkte Pkw, indem sie diese mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Hierdurch entstand ein beträchtlicher, bislang nicht zu beziffernder Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Vandalen an den Polizeiposten Immenstaad, Tel. 07545/1700.

Friedrichshafen- Manzell

Taschendiebstahl

Während eines Einkaufs in einem Lebensmitteldiscounter in Manzell entwendete ein unbekannter Mann am Samstagmittag einem 16-Jährigen seine Geldbörse, indem er diese mutmaßlich in einem unaufmerksamen Moment aus der Jackentasche stahl. Am Abend fragte der 16-Jährige an der Information des Geschäfts nach seinem Geldbeutel, der dort tatsächlich in der Zwischenzeit abgegeben wurde. Lediglich das Bargeld fehlte. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem unbekannten Täter aufgenommen.

Friedrichshafen-Unterraderach

Verkehrsunfall

Nicht unerheblichen Sachschaden verursachte eine 80-jährige Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr in Unterraderach. Die Frau verwechselte in der Tannenburgstraße kurz vor dem Kreisverkehr Berger Straße vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal, fuhr mit ihrem Automatikfahrzeug ungebremst geradeaus über den Kreisverkehr und weiter durch eine Hecke, durchquerte mehrere Blumen- und Gemüsebeete, überquerte die Schmalholzstraße und durchfuhr erneut einen Gemüsegarten. Sie kam schließlich nach etwa 50 Metern an einer Gartenmauer zum Stillstand. Die Bilanz der Irrfahrt: mehrere beschädigte Gartenzäune, ein beschädigtes Verkehrszeichen, diverse verwüstete Gemüse- und Blumenanpflanzungen, eine leicht demolierte Gartenmauer sowie wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von etwa 3.000 Euro am Fahrzeug der 80-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Tettnang

Fahren unter Alkoholeinwirkung

Merklich unter Alkoholeinwirkung stand ein 24-jähriger Pkw-Lenker, den Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am frühen Sonntagmorgen gegen 01.45 Uhr in Tettnang kontrollierten. Ein Atemalkoholtest bestätigte den anfänglichen Verdacht, der Mann wird nun mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen müssen.

Neukirch

Trunkenheitsfahrt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand eine 53-jährige Pkw-Lenkerin, welche von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am Sonntagmittag in Neukirch kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest erbrachte bei der Frau einen Wert von über zwei Promille, woraufhin die Beamten die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus veranlassten und den Führerschein einbehielten. Die 53-Jährige gelangt entsprechend zur Anzeige.

Eriskirch

Trunkenheit im Verkehr

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 27-jähriger Radfahrer, welcher einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am späten Samstagabend in Eriskirch in Schlangenlinien fahrend entgegenkam. Aufgrund seiner Verkehrsuntüchtigeit in Verbindung mit der Tatsache, dass er in einer Einkaufstasche am Lenker hängend noch einen weiteren Biervorrat transportierte und hierdurch zusätzlich unsicher auf dem Zweirad unterwegs war, geriet der 27-Jährige vor den Augen der Beamten mit seinem Vorderrad an den Bordstein und kam hierdurch zu Fall. Hierbei verletzte sich der Radler glücklicherweise nicht. Ein von den Beamten im Rahmen der folgenden Kontrolle durchgeführter Alkomattest ergab einen Atemalkoholwert von annähernd zwei Promille, weswegen die Beamten bei dem 27-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus veranlassten. Er wird entsprechend angezeigt.

Salem

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen erlitt ein 59-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr in der Straße "Am Dachsenberg". Ein 38-jähriger Pkw-Lenker wollte den Radler überholen, als dieser unvermittelt nach links abbog. Durch die folgende Kollision stürzte der Radfahrer.

Meersburg

Arbeitsunfall

Am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Meersburg, der Rettungsdienst sowie die Polizei zu einem Arbeitsunfall in die Therme Meersburg alarmiert. Im Rahmen von Arbeiten an der Chlorungsanlage war es zu einem geringfügigen Austritt einer Chlorgasmischung gekommen, welche bei insgesamt drei Beschäftigten zu Reizungen der Atemwege und einer vorsorglichen Aufnahme in einem Krankenhaus führte. Durch die Feuerwehr wurden die Technikräume gelüftet und das Gebäude kurz vor 9 Uhr wieder für den Betrieb freigegeben. Die Polizei wird im Rahmen ihrer Ermittlungen auch überprüfen, ob alle Unfallverhütungsvorschriften im Umgang mit den Gefahrstoffen ordnungsgemäß eingehalten wurden.

Meersburg

Vandalismus

Offenbar mutwillig beschädigten unbekannte Täter das Buswartehäuschen an der Meersburger Straße in Höhe der Einmündung Gehauweg in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Die Unbekannten rissen zuvor einen Mülleimer aus der Verankerung und schlugen hiermit die Scheiben des Wartehäuschens ein. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Meersburg bittet um sachdienliche Hinweise zu möglichen Verursachern unter Tel. 07532/43443.

Deggenhausertal

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen zog sich der 17-jährige Lenker eines Leichtkraftrads bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag gegen 10.15 Uhr auf der L 207 bei Wittenhofen zu. Der Jugendliche kam im Ausgang einer Kurve mit seinem Krad vermutlich zu weit nach rechts an den Fahrbahnrand und hier mit seinem Vorderrad auf dem Begrenzungsstreifen der Fahrbahn ins Rutschen. Durch den folgenden Sturz ins Bankett zog sich der 17-Jährige diverse Schürfungen und Prellungen zu und wurde von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

