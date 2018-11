POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - BAB 61, Gem. Großniedesheim - Austreten neben der Autobahn endet mit schwer Verletztem

Rettungshubschrauber, Rettungswagen und Polizeifahrzeug Bild-Infos Download

BAB 61, Gem. Großniedesheim (ots) - Dass das Halten auf dem Standstreifen neben der Autobahn nicht nur verboten, sondern auch gefährlich ist, musste ein 60-jähriger Rüsselsheimer am Montagmorgen schmerzlich erfahren. Der Pkw-Fahrer war am 12.11.2018 gegen 07:30 Uhr auf der BAB 61 in Richtung Süden unterwegs und hielt nördlich von dem Autobahnkreuz Frankenthal, um einem dringenden Bedürfnis nachzukommen, auf dem Standstreifen. Nachdem der Mann hinter die Schutzplanke getreten war, geriet er auf dem unwegsamen Gelände aus dem Gleichgewicht und stolperte. Hierbei prallte er unglücklicherweise gegen die dortige Schutzplanke und erlitt dabei einen offenen Bruch am Bein. Der schwerverletzte Mann wurde durch die Flugrettung und einen Rettungsdienst medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die rechte Fahrspur der BAB 61 musste kurzzeitig für die Rettung durch die Polizeiautobahnstation Ruchheim gesperrt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen war es nicht gekommen.

