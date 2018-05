HDP-RP: Sternenregen in Simmern Innenminister Roger Lewentz ernennt Absolventinnen und Absolventen des 13. Bachelorstudiengangs Polizeidienst zu Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren.

Spendenübergabe an die Jugendkirche "crossport to heaven" Bild-Infos Download

Büchenbeuren (ots) - Heute war für 194 junge Menschen ein ganz besonderer Tag. Die Absolventinnen und Absolventen des 13. Bachelorstudiengangs Polizeidienst erhielten ihren lang ersehnten ersten silbernen Stern auf der Schulter. Überglücklich nahmen sie aus den Händen von Staatsminister Lewentz ihre Bachelorurkunden in der Hunsrückhalle in Simmern entgegen. Drei Jahre Studium an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz liegen hinter ihnen, darunter auch viele Monate polizeipraktischer Ausbildung in den Polizeipräsidien des Landes. Gleich zu Beginn der Feierlichkeit spielte das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Christian Küchenmeister die neue Erkennungsmelodie der Hochschule der Polizei mit dem Titel "Prepared for your dreams". Das Musikstück wurde von dem ebenfalls zum Polizeikommissar ernannten Patrick Wachtel komponiert. "Ich freue mich heute ganz besonders, dass Sie nun die Polizei kräftig verstärken", bekräftigte der Minister. Allen Absolventinnen und Absolventen wünschte er alles Gute für ihren weiteren Lebensweg und dankte zugleich auch all denen, die dazu beigetragen haben, dass sie ihre Ausbildung erfolgreich abschließen konnten. "Heute haben die Studierenden ihren verdienten Lohn erhalten. Die Polizeipräsidenten können froh sein, sie bekommen tolle Leute", freute sich der Direktor der Hochschule der Polizei Friedel Durben. Als Jahrgangsbeste mit der Note "sehr gut" (13,60 Punkte) erhielt Ariane Reifenhäuser vom Polizeipräsidium Koblenz dann als Erste die lang ersehnten Urkunden aus den Händen des Staatsministers. Im Beisein von Weihbischof Franz Josef Gebert aus dem Bistum Trier überreichte die frisch ernannte Polizeikommissarin Annika Schwarz und Polizeikommissar Steffen Schwibinger eine Spende des 13. Bachelor-studiengangs in Höhe von 500 Euro an Diakon Clemens Fey von der am Polizeicampus Hahn angrenzenden Jugendkirche "crossport to heaven".

