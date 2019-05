POL-KN: Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Stockach / Radolfzell - Körperverletzung im Zug

Am Samstag gegen 13:20 Uhr kam es im Nahverkehrszug "Seehäsle" zwischen Stockach und Radolfzell zu einer Körperverletzung. Ein 46 jähriger Mann geriet mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit, welche im Zug lautstark mit einer Bluetooth-Box Musik abspielten. Die verbale Auseinandersetzung endete schlussendlich in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und der Personengruppe. Hierbei erlitt der Mann durch einen Schlag eine Verletzung an seinem linken Auge. Die Personengruppe, bestehend aus 4 jungen Männern, verließ am Haltepunkt Radolfzell-Haselbrunn den Zug. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zur Identifizierung der 4 jungen Männer machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Stockach unter Tel. 07771 / 9391-0 erbeten.

Konstanz - Mehrere Kelleraufbrüche

In der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 08:00 Uhr wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Max-Stromeyer-Straße 11 mehrere Kellerräume aufgebrochen, in dem die Vorhängeschlösser aufgehebelt wurden. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Angaben zu Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531 / 995-0 erbeten

