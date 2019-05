Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 04.05.2019 Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest - ein Täter noch flüchtig

Konstanz (ots)

Bei einer Großfahndung heute Morgen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, haben Beamte des Polizeireviers nach einem Einbruch zwei aus Moldawien stammende Männer im Alter von 36 und 39 Jahren vorläufig festnehmen können. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befindet sich ein weiterer Täter nach wie vor auf der Flucht. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war das Trio in der Nacht in ein Wohngebäude im Stadtteil Konstanz-Staad eingedrungen und hatte den gegen 01.30 Uhr heimkehrenden Eigentümer überwältigt, der dabei leicht verletzt wurde. Als die Täter gegen 04.40 Uhr das Gebäude mit ihrem Raubgut verließen, wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Während zwei der mutmaßlichen Einbrecher wenig später von Polizisten bei den umfangreichen Fahndungsmaßnahmen noch in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden konnten, gelang ihrem Komplizen die Flucht. Nach ihm wird weiter gefahndet. Auf dem Fluchtweg der beiden Festgenommenen konnte die Polizei Maskierungsmittel sowie Einbruchswerkzeug auffinden und sicherstellen. Gegen die Täter wird wegen schweren Raubes und erpresserischen Menschenraubes ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft werden die festgenommenen Beschuldigten am Sonntag dem zuständigen Haftrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

