Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Sigmaringen - Verkehrsunfallflucht

Bereits am vergangenen Dienstag in der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 07:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Bertha-Benz-Schule in Sigmaringen ein parkender Pkw Mercedes Benz C-Klasse angefahren. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von etwa 400 Euro zu kümmern. Aufgrund von Lackrückständen wird vermutet, dass es sich beim Verursacher um einen dunklen Pkw gehandelt hat. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571 / 104-0 erbeten.

Pfullendorf - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag gegen 22:10 Uhr kam es auf der K 8272 zwischen Hahnennest und Spitalmühle zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkws streiften sich mit den Spiegeln im Begegnungsverkehr. Am Pkw Ford Focus des Geschädigten entstand am linken Außenspiegel ein Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Der entgegenkommende Pkw entfernte sich nach der Kollision unerkannt in Fahrtrichtung Hahnennest. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581 / 482-0 erbeten.

