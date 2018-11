POL-EL: Lingen - Hebebühne blockierte Bundesstraße

Lingen (ots) - Am Samstagnachmittag ist es auf der B70 in Höhe der Anschlussstelle Darme zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen kurz nach 16 Uhr war ein 47-jähriger Mann aus Lengerich (EL) mit seinem VW Caddy und einer angehängten Hebebühne in Richtung Nordhorn unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache schaukelte sich der Anhänger auf und kippte auf die Seite. Dabei touchierte er noch ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die Hebebühne blockierte in der Folge über längere Zeit die Bundesstraße. Verletzt wurde niemand. Die entstandenen Sachschäden werden auf etwa 6000 Euro geschätzt.

