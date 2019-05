Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Überlingen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag bis Samstag fuhr ein Kleinlaster oder ein Sprinter in der Gartenstraße beim Einbiegen auf den dortigen Parkplatz gegen einen etwa 2,60 m hohen Dachvorsprung. Hierdurch wurden einige Dachziegel und die Regenrinne leicht beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551 / 804-0 erbeten.

Langenargen - Sachbeschädigung und Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Samstag gegen 02:35 Uhr entfernte eine unbekannte Täterschaft einen Gullideckel an der Ecke Mühlesch/Starenweg in Langenargen. Nur durch einen glücklichen Umstand kam es hierbei zu keiner konkreten Gefährdung von Verkehrsteilnehmern. Der Gullideckel wurde in einem nahegelegenen Kleidercontainer entsorgt. Außerdem wurden in unmittelbarer Nachbarschaft mehrere gelbe Säcke aufgerissen und der Müll auf der Straße verteilt. Ein Tatverdacht richtet sich gegen 3 Jugendliche im Alter von 16-17 Jahren, welche zur Tatzeit durch einen Zeugen beobachtet werden konnten. Die Jugendlichen waren dunkel bekleidet und ein Jugendlicher führte ein Fahrrad mit sich. Nach der Tat entfernten sich die Jugendlichen in Richtung Amthausstraße. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541 / 701-0 erbeten.

