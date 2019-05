Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Trunkenheit

Soest (ots)

Am Morgen des 1. Mai ereignete sich im Soester Norden ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher verletzt und insgesamt vier Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt wurden. Gegen 04:55 Uhr war ein 21-jähriger Mann aus Werl mit seinem Pkw VW auf dem Hattroper Weg unterwegs in Richtung Zentrum, als er aufgrund von Übermüdung im Abschnitt zwischen Einmündung Kleppingweg und Brüggering über die Gegenfahrspur nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw Seat sowie in einen ebenfalls abgestellten Pkw Renault prallte. Da der Seat offenbar nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war, rollte er durch den heftigen Anprallimpuls rückwärts quer über die Fahrbahn bis auf einen gegenüberliegenden, ansteigenden Garagenvorplatz. Dort kollidierte er mit einem geparkten Peugeot, geriet dann noch in ein Pflanzbeet und rollte letztlich zurück auf die Fahrbahn, wo er schließlich zum Stillstand kam. Da beim Crash mit dem VW die Ölwanne des Seat aufriss, wurde auf dessen führerlosen Weg zudem die Fahrbahn mit Öl verschmutzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Werler unter Alkoholeinfluss stand. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein des Mannes konnte nicht sichergestellt werden; er war nicht im Besitz eines solchen. Zwei der beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Straße von der Feuerwehr gereinigt werden. Der Unfallverursacher verblieb vorsorglich im Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 20.000 Euro. (sn)

