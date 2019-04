POL-SO: Kreis Soest - Nach fast 50 Jahren in den Ruhestand

Kreispolizeibehörde Soest

Heute wurde der Regierungsbeschäftigte Heinz Leifert vom Leiter der Kriminalpolizei, Kriminaloberrat Benjamin Aufdemkamp, in den Ruhestand verabschiedet. Heinz Leifert fing seine Ausbildung 1969 in Soest als Einzelhandelskaufmann eines mittelständischen Unternehmens an und arbeitete von 1973 an 12 Jahre lang bei der Bundeswehr in Augustdorf. Seit 1985 war er in der Kreispolizeibehörde Soest tätig. Über das Kriminalkommissariat in Warstein wechselte er 1993 in das Geschäftszimmer der Kriminalpolizei nach Soest, wo er bis heute noch tätig war. Der 65-jährige Regierungsbeschäftigte der Polizei wohnt in einem Ortsteil von Bad Sassendorf. (reh)

Foto: links, Udo Jeschke als Vertreter des Personalrates, Bildmitte, Heinz Leifert, rechts und links daneben seine beiden Söhne, zweiter von rechts, Leiter der Kriminalpolizei Kriminaloberrat Benjamin Aufdemkamp, rechts, Leiter der Führungsstelle Kriminalität, Kriminalhauptkommissar Norbert Fuchs

