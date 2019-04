Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Parkenden Wagen angefahren

Soest (ots)

Schätzungsweise 1.500 Euro Sachschaden entstanden durch einen Unfall am heutigen Tag, gegen 9.15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes am Senator-Schwarz-Ring in Soest. Zuvor touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den dort parkenden Renault Twingo eines Soester. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von dem Parkplatz, ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Sie können sich unter der Telefonnummer 02921-91000 melden. (reh)

