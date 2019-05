Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Konstanz

Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 14.15 Uhr in der Mainaustraße. Eine 37-jährige Autofahrerin war in Richtung Fähre unterwegs und fuhr zunächst an der Kreuzung Mainaustraße/Schiffstraße auf der Geradeausspur. Beim Wechsel auf die Linksabbiegerspur übersah sie einen bereits auf der Spur befindlichen 28-jährigen Pkw-Lenker und kollidierte mit dessen Fahrzeug. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Radolfzell

Pkw beschädigt

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr die Beifahrertür und den rechten Außenspiegel eines in der Güttinger Straße abgestellten Landrover beschädigt. Der Schaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, entgegen.

Singen

Diebstahl aus Praxis

Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr aus einer Praxis in der Julius-Bührer-Straße eine anthrazitfarbene Metallkasse mit dem darin befindlichen Bargeld. Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

Singen

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von über 33.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstagmorgen gegen 08.45 Uhr an der Kreuzung Höristraße / Theodor-Hanloser-Straße ereignet hat. Ein auf der Höristraße fahrender 63-jähriger Pkw-Lenker hatte die Kreuzung geradeaus überqueren wollen und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden 40-jährigen Autofahrer. Verletzt wurde bei dem Aufprall niemand. Beide Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit waren, mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Singen

Farbschmierereien

Unbekannte Täter besprühten in den Osterferien, in der Zeit zwischen Donnerstag, 18.04., bis Dienstag, 23.04., das Gebäude, die Mensa und die Turnhalle einer Schule in der Masurenstraße mit Farbe. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Stockach

Missachtung der Vorfahrt

Keine Verletzten, aber ein Sachschaden von über 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Schwarzwaldstraße entstanden. Eine von der Homberger Straße kommende 20-jährige Autofahrerin wollte ortseinwärts in die Schwarzwaldstraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen von der Ortsmitte kommenden, vorfahrtsberechtigten 59-jährigen Pkw-Lenker und kollidierte mit dessen Fahrzeug. Das nicht mehr fahrbereite Auto der 20-Jährigen musste anschließend abgeschleppt werden.

