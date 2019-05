Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Sigmaringen

Diebstahl

Am Montagnachmittag wurde der Diebstahl von Süßigkeiten und Wechselgeld aus einem Verkaufskiosk im Gebäude der Liebfrauenschule festgestellt. Ungeklärt ist die Frage, wie der oder die Täter in den Verkaufskiosk gelangen konnten, Aufbruchspuren sind nicht vorhanden. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit dem kürzlich festgestellten Diebstahl von Bargeld aus einer benachbarten Werkstatt im Liebfrauenweg, worüber das Polizeipräsidium Konstanz mit Pressemeldung vom 30.04.2019 berichtete. Hinweise erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0.

Sigmaringen

Verkehrsunfall unter Drogen

Der 19-jährige Lenker eines Pkw befuhr am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr die Bundesstraße 32 aus Richtung des "Nollhofs" in Richtung Sigmaringen. Etwa 200 Meter nach dem Nollhof geriet sein Fahrzeug ohne ersichtlichen Grund ins Schleudern. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Die Überprüfung des Fahrzeugführers im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme führte zur Feststellung einer aktuellen Beeinflussung des 19-Jährigen durch Drogen. Der Beschuldigte räumte ein, Marihuana konsumiert zu haben. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde in Verwahrung genommen.

Sigmaringen

Suchaktion der Polizei

Eine umfangreiche Suchaktion unter Beteiligung von Polizeihubschrauber und Suchhunden unternahm das Polizeipräsidium Konstanz nach einem Ehepaar aus einer Kreisgemeinde. Die 47 Jahre alte Ehefrau befand sich im SRH-Krankenhaus in stationärer Behandlung. Dort wurde sie am Donnerstagabend durch ihren gleichaltrigen Ehemann trotz Intervention der Stationsärztin abgeholt. Der Ehemann setzte sich körperlich gegen jeglichen Widerstand des Pflegepersonals durch. Da der Gesundheitszustand der Ehefrau seitens der Ärzteschaft des Krankenhauses als kritisch gesehen wurde, erfolgte die Verständigung der Polizei, was die groß angelegte Suche nach dem Ehepaar auslöste. Der Einsatz endete am frühen Morgen des heutigen Freitag, als die Eheleute an ihrer Wohnadresse auftauchten und dort auf Polizeibeamte trafen. Die Ansprache des Ehepaares durch die Polizei erregte bei diesem Ablehnung und führte schließlich sogar zu Widerstandshandlungen. Letztlich erachtete ein vor Ort eingesetzter Notarzt den Gesundheitszustand der Ehefrau als so stabil, dass sie in ihrer Wohnung verbleiben konnte. Eine juristische Prüfung des Sachverhalts erfolgt durch die zuständige Staatsanwaltschaft.

Stetten am kalten Markt

Diebstahl

Hinweise zum Diebstahl einer Feuerschale im Wert von etwa 300 Euro erbittet der Polizeiposten Stetten am kalten Markt, Tel. 07573 815. Sie stand in der Nacht zum Maifeiertag im Hof vor einem Wohngebäude in der Freiherr-Joachim-Straße. Der Durchmesser der aus Stahl gefertigten und schwarz lackierten Feuerschale beträgt etwa 80 bis 100 cm.

Mengen

Verkehrsunfall

Die 50-jährige Lenkerin eines Ford Fiesta befuhr am Donnerstag gegen 18.45 Uhr die Fabrikstraße und bog von dort in den Storchenweg ab. Hierbei geriet sie zu weit nach links, weshalb es zu einer frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden Ford Kuga eines 25-jährigen Pkw-Lenkers kam. An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Mengen

Sachbeschädigung durch Graffiti

Am Donnerstag wurden im Stadtgebiet mehrere Sachbeschädigungen festgestellt, die durch das unberechtigte Sprühen mit Farblackdosen verursacht wurden. Besprüht wurde ein im Mühlgässle beim Probelokal des Musikvereins abgestellter Pkw-Anhänger, die Fassade der Städtischen Bibliothek in der Hauptstraße und in der Ablachstraße die dortige Fußgängerbrücke. Die einzelnen Sachbeschädigungen dürften in Zusammenhang stehen. Hinweise auf die Urheber erbittet der Polizeiposten Mengen, Tel. 07572 5071.

Mengen

Trunkenheit im Verkehr

Die Überprüfung des 56 Jahre alten Lenkers eines Renault am Donnerstagnachmittag gegen 15.00 Uhr beim Bahnhof in der Riedlinger Straße führte zur Feststellung einer starken Alkoholisierung des Verkehrsteilnehmers. Folge waren die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus, die Untersagung der Weiterfahrt und die Inverwahrungsnahme des Führerscheins. Gegen den 56-Jährigen wird eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

Pfullendorf - Denkingen

Sachbeschädigung durch Graffiti

Eine Vielzahl von Graffitis wurden seit Oktober 2018 am Standfuss einer Windkraftanlage auf dem Hilpensberg angebracht. Bei der Polizei liegt in diesem Zusammenhang nun eine Strafanzeige vor. Die Beseitigung der Graffitis erfordert einen hohen Aufwand, der Sachschaden wird mit 5.000 Euro beziffert. Hinweise zu den Urhebern nimmt der Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552 2016-0, entgegen.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Bahnhof- / Adolf-Kolping- / Haupt- / Überlinger Straße ereignete. Die 53-jährige Lenkerin eines Peugeot fuhr auf der Adolf-Kolping-Straße in Richtung Bahnhofstraße und missachtete als Linksabbiegerin den Vorrang des ihr entgegenkommenden, 39-jährigen Lenkers eines Opel, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand.

Leibertingen - Meßkirch

Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs

Mehrere Verstöße stellte die Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen anlässlich einer am Donnerstagvormittag durchgeführten Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz "Hölzle" an der Bundesstraße 311 in Fahrtrichtung Meßkirch fest.

Der 42 Jahre alte Lenker eines Ford transportierte Ladung mit einem Gewicht von 431 Kg ohne eine Ladungssicherung. Zur Ladung gehörte ein Versandstück, das als Gefahrgut eine besondere Kennzeichnung des Fahrzeugs und eine zusätzliche Schulung des osteuropäischen Fahrzeugführers erfordert hätte. Vorgefundene Tageskontrollblätter eines anderen Arbeitnehmers über einen längeren Zeitraum waren nicht ordnungsgemäß beim Spediteur archiviert.

Der 36-jährige Lenker eines Kleintransporters konnte keine Tageskontrollblätter vorweisen, auch keine für den aktuellen Arbeitstag, ebenso wie der 22 Jahre alte Lenker des Transportfahrzeugs eines Lieferdienstes.

Die festgestellten Verstöße führen zur Vorlage von Anzeigen bei den zuständigen Bußgeldbehörden gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer und Unternehmer.

