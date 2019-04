Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

-- Bodnegg

Dachstuhlbrand

Rund 250.000 Euro Sachschaden ist am heutigen Mittwoch bei einem Dachstuhlbrand in der Straße "Hausäcker" in Kofeld entstanden. Eine Zeugin meldete gegen 11.20 Uhr der Polizei, dass vom Dach des Nachbargebäudes starker Rauch aufsteigt. Die Nachbarin konnte die alleine im Haus befindliche Frau auf das Feuer aufmerksam machen. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Bodnegg, Waldburg und Ravensburg schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Ein Großteil des Dachstuhls konnte nicht mehr gerettet werden, die oberen Wohnungen des Hauses sind derzeit nicht bewohnbar. Ersten Ermittlungen Zufolge war der Brand im Bereich der Solarpaneelen ausgebrochen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

