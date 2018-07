Mannheim (ots) - Am Freitagabend, gegen 19.40 Uhr, geriet zwischen Schwetzingen und Plankstadt, ein neben der B 535 liegender Böschungsbereich aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen, die mit zwei Löschfahrzeugen und 12 Mann vor Ort war, rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Betroffen war eine Fläche von ca. 1000qm. Die Höhe des Schadens kann bislang nicht beziffert werden. Eine Gefahr für Dritte war nicht gegeben. Für die Dauer der Löscharbeiten musste der rechte Fahrstreifen der B 535, in Fahrtrichtung Heidelberg, bis 20.30 Uhr gesperrt werden.

