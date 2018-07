POL-MA: Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Straßensperrung nach Lkw-Brand

Mühlhausen (ots) - Auf der B 39 fing aus bislang unbekannter Ursache ein Reifen des Aufliegers eines ausländischen Sattelzuges Feuer. Als der 24-Jährige Lkw-Fahrer dies bemerkte, hielt er kurzerhand an, koppelte seinen Auflieger von der Zugmaschine ab und fuhr seine Zugmaschine einige Meter nach vorne, um sie vor einem Überschlagen der Flammen zu schützen. Durch das Übergreifen des Feuers auf den Aufbau des Aufliegers wurde das Silo derart beschädigt, dass ca. 3 - 4 Tonnen des geladenen Getreides aus dem Silo austraten und sich über die gesamte Fahrbahn verteilten. Der polnische Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die B 39 musste hierdurch zwischen Mühlhausen und Rotenberg in beide Richtungen für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Polizei war mit 4 Streifenwagen des Polizeireviers Wiesloch im Einsatz. Die Feuerwehren aus Mühlhausen und Rettigheim waren mit 32 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen an der Einsatzstelle. Der Auflieger wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Beseitigung des Getreides und die Fahrbahnreinigung, einhergehend mit der Vollsperrung, dauern zur Berichtszeit noch an.

