POL-MA: Weinheim/BAB 5: Falscher Polizeibeamter hält Fahrzeuge auf der Autobahn an - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/BAB 5 (ots) - Ein falscher Polizeibeamter hielt am Donnerstagabend auf der A 5 bei Weinheim einen Verkehrsteilnehmer an. Ein 19-jähriger Mann war kurz nach 22 Uhr mit seinem Opel auf der linken Fahrspur der A 5 von Weinheim in Richtung Heidelberg unterwegs. In Höhe Weinheim bemerkte dieser ein Fahrzeug, das sich mit hoher Geschwindigkeit und eingeschaltetem Blaulicht von hinten näherte. Nach einen Überholvorgang wechselte er wieder auf die rechte Fahrspur und ließ das Fahrzeug überholen. Dieses setzte sich anschließend vor den Opel und in der Heckscheibe wurde eine Leuchtschrift mit "Polizei" und "Bitte folgen" eingeschaltet. Der junge Mann folgte dem vermeintlichen Polizeifahrzeug. Dabei bemerkte er, dass das Kennzeichen manipuliert war und die HU-Plakette fehlte. Auf einem Parkplatz hielten beide Fahrzeuge an und der Unbekannte stieg aus. Der 19-Jährige wurde jedoch zwischenzeitlich misstrauisch und verschloss seinen Opel. Als daraufhin der Blinker aufleuchtete und ein deutliches Klacken zu hören war, stieg der unbekannte Mann eilig wieder in sein "Polizeifahrzeug" ein und fuhr davon.

Gegen den Unbekannten, der durch den Opel-Fahrer nicht näher beschrieben werden konnte, wird nun unter anderem wegen Amtsanmaßung ermittelt. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise und dem vermeintlichen Polizeibeamten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

