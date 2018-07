POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Kosmetikstudio - Anwohnerin nahm Geräusche wahr - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Brachial eingebrochen wurde am Donnerstagabend, gegen 21:15 Uhr, in ein Kosmetikstudio in der Lenaustraße. Auf nicht geklärte Art und Weise waren bislang unbekannte Täter in das Mehrfamilienhaus gelangt und hatten sich gewaltsam an der Eingangstür des Salons zu schaffen gemacht. Die Unbekannten drangen in die Räumlichkeiten ein und durchwühlten Schränke und Schubladen. Eine Anwohnerin nahm laute Geräusche wahr und ging in den Hausflur um nachzusehen. Sie hörte aus dem Studio Stimmen von mindestens zwei Männern und verständigte daraufhin die Polizei. Doch als diese nur kurz darauf vor Ort eintraf, waren die Täter bereits geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen ließen die Einbrecher lediglich einen geringen Bargeldbetrag mitgehen.

In Nähe der Tatörtlichkeit hielten sich zwei verdächtige Männer auf. Ob diese jedoch mit der Tat im Zusammenhang stehen, ist bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Laut Beschreibung hatten die beiden eine normale Figur und dunkle kurze Haare. Sie waren etwa 25 Jahre alt und ca. 175-180 cm groß. Einer trug eine schwarze Hose. Die andere Person hatte einen dunklen Rucksack bei sich.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

