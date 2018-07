POL-MA: Mannheim-Oststadt: Sprinter am Rosengarten aufgebrochen und Geldbörse sowie Smartphone gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am Donnerstag, zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Täter am Rosengartenplatz einen Mercedes Sprinter auf. Während einer der beiden Schmiere stand, machte sich dessen Komplize am Schloss der Fahrertür zu schaffen und entwendete aus dem Inneren ein Smartphone sowie eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro. Anschließend flüchteten die Unbekannten zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Das Duo wurde wie folgt beschrieben:

1. Täter: männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, dunkle kurze Haare, gebräunte Haut, bekleidet mit weißem T-Shirt und einer schwarzen kurzen Hose.

2. Täter: männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, dunkle Haare, gebräunte Haut, trug ein pink-weiß-blaues T-Shirt und eine dunkle kurze Hose.

Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell