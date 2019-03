Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Schacht-Audorf

Kreis RD-ECK - Waschmaschine brannte im Keller

Schacht-Audorf / Kreis RD-ECK (ots)

190305-1-pdnms Waschmaschine brannte im Keller

Schacht-Audorf / Kreis RD-ECK. Die beiden Hausbewohner und ein Feuerwehrmann wurden heute (05.03.19) mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Imlandklinik nach Rendsburg gebracht. Im Keller des Einfamilienhauses in der Straße Fährblick hatte eine Waschmaschine Feuer gefangen. Gebäudeschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Das Ehepaar hatte Brandgeruch wahrgenommen. Der Ehemann (71) war in in den Keller gegangen, um nachzusehen und dort aber gestürzt. Seine Frau (57) alarmierte die Einsatzkräfte. Unter Atemschutz durchsuchte die Feuerwehr die Räume, rettete das Ehepaar und löschte die Waschmaschine.

