Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Werkstatt brennt vollständig nieder

Neumünster (ots)

Beldorf. Am 02.03.2019, kommt es gegen 15.25 Uhr zu einem Feuer in einer Werkstatt in der Ortschaft Beldorf in der Dorfstraße. Vermutlich bei Arbeiten an einem Fahrzeug ist das Feuer ausgebrochen, das glücklicherweise nicht das in unmittelbarer Nähe stehende Haus beschädigt hat. Zur genauen Schadenshöhe kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Jochen Lentföhr

